Yeşil deniz kaplumbağaları, Adana Akyatan Sahili'ne yumurta bırakmaya başladı

EREN BOZKURT - Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na yeşil deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya başladı.

Çukurova Deltasının en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında yer alan Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yeşil deniz kaplumbağalarını ağırlıyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle gece sahile çıkan bazı anaç kaplumbağalar, kumsala yumurtalarını bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri de yaklaşık 22 kilometrelik sahilde izleme ve koruma çalışması yaptı. Görevlilerce markalanan bazı kaplumbağalar, gün aydınlanıncaya kadar süren yumurtlamalarının ardından tekrar denize döndü.

- "Kaplumbağalarımıza izleme cihazı takıyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabirine, Hatay'dan Mersin'e kadar olan sahilde gerek caretta caretta gerekse yeşil deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl sorumluluk sahalarındaki tüm sahil şeridinde binlerce yavrunun denizle buluşturulduğunu belirten Çangır, "Bu alanlarda yumurtlama ve tedavi amaçlı karaya çıkmış olan kaplumbağalarımıza izleme cihazı takıyoruz. Gezdiği ve ürediği noktalar ile beslenme alışkanlıkları gibi konuları tespit etmek için yapıyoruz. Kara kaplumbağalarının çok hareketli olmadığı söylenir ancak deniz kaplumbağaları öyle değil. Geçen yıl bir kaplumbağamızın Kuzey Afrika'ya kadar gittiğini tespit ettik. Oradan da dönüş yaptığını takip ettik." diye konuştu.