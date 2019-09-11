Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi

Kilo aldırmayan, hafif ve lezzetli bir şeyler yemek istiyorsanız sizlere yeşil elmalı kereviz salatasını önerebiliriz. Uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan kereviz salatasıyla kilo kontrolü yapmanız da mümkün...

MALZEMELER

Bir adet kereviz

Bir adet büyük boy yeşil elma

Bir buçuk kase süzme yoğurt

Bir diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Ceviz içi

HAZIRLANIŞI

Kerevizi ilk olarak rendeleyin ve limonlu suyun içinde kararmamaları için bekletin.

Bu süreçte elmayı da rendeleyin. Süzdüğünüz kerevizi elma ile derin bir kabın içine alın ve süzme yoğurdu da ilave ederek karıştırın.

Sarımsağı rendeleyin ve karışıma ekleyin. Üzerine tuz serpin ve son olarak malzemeleri karıştırın.

Salatayı servis tabağına alın ve üzerinde zeytinyağı gezdirin.

Son olarak ceviz içleriyle salatayı süsleyin, afiyet olsun...

