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Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 11.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

En sağlıklı sebzelerin başını çeken kerevizin salatasını yapmaya karar verdik. Çiğ bir şekilde hazırlayacağımız salataya on numara uyum sağlayan yeşil elmayı da ilave ettik. Siz de tadına doyulmayan bir salataya imza atmak istiyorsanız bu tarifi muhakkak denemelisiniz!

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi

Kilo aldırmayan, hafif ve lezzetli bir şeyler yemek istiyorsanız sizlere yeşil elmalı kereviz salatasını önerebiliriz. Uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan kereviz salatasıyla kilo kontrolü yapmanız da mümkün...

MALZEMELER
Bir adet kereviz
Bir adet büyük boy yeşil elma
Bir buçuk kase süzme yoğurt
Bir diş sarımsak
Zeytinyağı
Tuz
Ceviz içi

HAZIRLANIŞI
Kerevizi ilk olarak rendeleyin ve limonlu suyun içinde kararmamaları için bekletin.
Bu süreçte elmayı da rendeleyin. Süzdüğünüz kerevizi elma ile derin bir kabın içine alın ve süzme yoğurdu da ilave ederek karıştırın.
Sarımsağı rendeleyin ve karışıma ekleyin. Üzerine tuz serpin ve son olarak malzemeleri karıştırın.
Salatayı servis tabağına alın ve üzerinde zeytinyağı gezdirin.
Son olarak ceviz içleriyle salatayı süsleyin, afiyet olsun...

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