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Yeşil mercimek çorbası tarifi: Yoğurtlu veya erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 15.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Sofraların Kara Şimşek’i, protein deposu, bolca vitamin içeren bu baklagiller ailesinin sevilen üyesi yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? Yeşil mercimeğin sağlımıza sayısız faydası vardır. Aynı zamanda doyurucu olan yeşil mercimek çorbası, içine katılan erişte, yoğurt, kişniş ile farklı çeşitleri yapılır. Hatta bir yeşil mercimek çorbası tarifi ile kilo vermeniz bile mümkün. İşte yeşil mercimek çorbası tarifi...

Yeşil mercimek çorbası tarifi: Yoğurtlu veya erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır?

Yeşil mercimek, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz için sağlıklı bir besindir. Ülkemizde de çokça tüketilen yeşil mercimek, çorbasının yanında yemeği de yapılır hatta salataya bile katılır. Asker yemeği olarak da anılan ve Kara Şimşek denilen yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız püf noktaları ile haberimizde. İşte yoğurtlu, erişteli, kişnişli çeşitleri ile Yeşil mercimek çorbası tarifi...

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Gerekli malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

2 adet soğan

1 çay bardağı arpa şehriye

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük boy havuç

1 tatlı kaşığı nane

NASIL YAPILIR?

İlk iş olarak yeşil mercimeği bir litre su içinde haşlıyoruz. Mercimekler dağılmaya başlamadan yumuşayınca süzülerek bir kaba alınır. Süzülen su daha sonra kullanılmak üzere ayrı bir yere alınır.

Sonra bir tencereye sıvı yağ dökülür. Doğranmış soğanları kavururken salça eklenir ve karıştırılır. Salça ile soğan kavrulurken ince ince doğranmış havuç eklenir. Kavurma işlemine arpa şehriye eklenerek devam edilir. En son olarak kuru nane eklenir.

Daha sonra kullanmak üzere ayırdığımız süzmüş olduğumuz suya 1 ile 1,5 litre arası su eklenir. Ve bu su tencereye katılır. Su kaynamaya başlayınca son olarak mercimekler ilave edilir. Çorbanın pişmesi, havuçların yumuşamasına kadar sürdürülür. Yeşil mercimek çorbası hazırdır afiyet olsun.

yesil-mercimek-corbasi

PÜF NOKTALARI

Başlangıçta yeşil mercimeği çok fazla haşlamamak lazım. Sonrasında yine pişireceğimiz için dağılabilir.

Yeşil mercimek çorbası içine arpa şehriye daha doyurucu olsun diye konulur. İsterseniz katmayabilirsiniz.

Havuç ile birlikte patates de eklenebilir.

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Protein ve vitamin deposu olan yeşil mercimek çorbası ortalama olarak 161 kaloridir.

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Altı kişilik erişteli yeşil mercimek çorbası için gereken malzemeler ve yapılışı şöyle;

Malzeme Listesi

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

7 diş sarımsak

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 kase ev eriştesi

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

İlk olarak yeşil mercimeği yıkayıp üzerini örtecek kadar suda, kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Diğer yandan soğanı ve sarımsağı yemeklik olarak doğradıktan sonra zeytinyağında kavurun. Sonra salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Haşlanan mercimeği de içine döküp, 4-5 parmak üzerini geçecek kadar su koyup kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra erişteleri ve tereyağını ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatın.

Püf Noktası

Eriştelerin miktarına göre su yeterli gelmezse eğer ilave edeceğiniz suyun kaynamış olmasına dikkat etmelisiniz.

ZAYIFLATAN YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Yeşil mercimek çorbası ile karnınız doyarken aynı zamanda yağ yakabilir ve ödem atımı sağlayabilirsiniz. Bu çorba için gereken malzemeler şöyle:

Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy domates

2 adet yeşil sivri biber

1 demet ıspanak

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1/2 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI

Zayıflatan yeşil mercimek çorbası yapımından tuz kullanmıyoruz. Yağ yakımı ve ödem atımına yardımcı olması için limon suyu ve sumak ekleyeceğiz.

Çorbamıza standart olarak mercimeği haşlayarak başlıyoruz. Bir yandan ise ıspanak yapraklarının kök kısımlarını kestikten sonra fazla suyunun süzülmesi için bırakıyoruz.

İlk olarak soğan ve sarımsakları, soyduktan sonra küçük küpler halinde doğruyoruz. Sonra kabuklarını soyarak domatesleri de küp küp kesiyoruz. Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğruyoruz.

Geniş bir tencere içine aldığımız zeytinyağını ısıtmaya başlıyoruz. Soğan ve sarımsakları kavurmaya başlıyoruz. Renkleri dönünce doğranmış domates ile yeşil biberleri ekleyin. Ispanak yapraklarını keserek ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak ise süzülmüş yeşil mercimek ile suyu ekleyin. Pul biber, kimyon ve isterseniz karabiber ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakın. Çorbanız hazır.

Çorbayı servis ederken sumak ekleyebilirsiniz.

KİŞNİŞLİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Kişniş, yeşil mercimek çorbasına ayrı bir tat katacaktır. Erişteli yeşil mercimek çorbası ya da sade olarak yapılandan farkı sadece kişnişin eklenmesidir. Kişniş, yeşil mercimek eklendikten sonra tuz ile birlikte ilave ediliyor. İçine koyacağınız havuç, arpa şehriye, erişte, kereviz gibi malzemeler tamamen sizin seçiminize bağlı.

YOĞURTLU YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Gerekli malzemeler

Yeşil mercimek çorbası ile yoğurt çorbası karışımı olan bu yemek, iki farklı tattan enfes bir lezzet ortaya çıkarıyor. Gerekli malzemeler şöyle;

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mercimek (Haşlanacak)

1 adet yumurta

1 tepeleme yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı erişte

3, 5 su bardağı su

Üzerine ;

1 dolu yemek kaşığı tereyağ

1 dolu çay kaşığı nane

NASIL YAPILIR?

Mercimekleri haşlayarak başlıyoruz. Şişen mercimekleri süzdükten sonra bir kenara alıyoruz. Sonrasında bir tencere içinde yoğurt, un , yumurta, su ve tuzu iyice çırpıyoruz. Orta ateşte çırpmaya devam ediyoruz. Kaynamaya başlayınca erişteler eklenerek karıştırmaya devam ediyoruz. Yine kaynayınca bu sefer süzmüş olduğumuz yeşil mercimek eklenerek kısık ateşte pişiriyoruz. Beş dakika bu şekilde pişirin. Sonrasında bir tavada kızdırdığımız tereyağı içinde naneyi kavurarak çorbaya ekleyip yine 5 dakika pişmeye bırakıyoruz. Ve çorbanız hazır. Biraz farklı olsa da yapım için aşağıdaki videodan yararlanabilirsiniz.

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