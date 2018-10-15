Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Eğer kırmızı et yiyemiyorsanız size haftanın 2 günü mercimek yemenizi öneriyoruz. Yerken de sıkılmamanız için sizlere en güzel ve en farklı tarifleri sunuyoruz. Kimyonlu sarı yeşil mercimek de bu tariflerden sadece bir tanesi. Hazırlaması son derece basit lezzeti bir o kadar şahane. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Antep'in yöresel lezzetlerinden biri olan kuru dolmayı yeşil mercimekle iç harç ile hazırladık. Kuru patlıcana çok yakışan yeşil mercimekli harcı muhakkak denemenizi öneririz. Sofrada konuklarınızı biraz şaşırtmak güzel olur, değil mi :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Dilerseniz beş çayına dilerseniz kahvaltı masanız için hazırlayabileceğiniz yeşil mercimekli börek, oldukça besleyici bir tarif. Mercimek sevmeyen çocuklar için de alternatif bir tarif. Onlar yerken içinde ne olduğunu anlamayacaklar bile. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
"Elveda fazlalıklar!" diyerek söze başlamak istiyoruz. Yağ yakan çorbayı düzenli tükettiğinizde tok tutuyor ve yeşil mercimek sayesinde kilo vermeyi hızlandırıyor. Kış aylarında kilo almak daha kolaydır ve bunun önüne geçmek istiyorsanız haftanın 2 günü bu tarifi pişirebilirsiniz. Size küçük bir tüyo verelim o halde: Çorbayı servis ederken sumak ve taze sıkılmış limon suyu kullanın. Bu ikili ödem atmanızı kolaylaştıracaktır. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Klasik mercimek köftesinden sıkılanlar için iyi bir alternatifimiz var. Köriyle mercimeğin uyumu kelimenin tam anlamıyla şahane! Denemek isteyenler için tarifin detaylarını bırakıyoruz.
Lezzetli, sağlıklı ve eğlenceli bir tarif! Kullanılan malzemelerin uyumu son derece mükemmel. Dilerseniz damak tadınıza göre siz de sevdiklerinizi salataya ilave edebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Hafif beslenmek istiyorsanız ya da diyetteyseniz bu burgerimiz tam size göre. Köftesi mercimekten ekmeği ise ızgara patlıcandan. Kalorisi düşük, lezzeti büyük :) Yedikten sonra pişmanlık hissi ise sıfır :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Köriden sonra mercimeğe en çok yakışan bir diğer baharat ise kişniş. Kış sofralarınızı doldurmak için sıraya girmiş bekleyen bir çorbamız var hanımlar, beyler Ne dersiniz? Tarifin detayları için tıklayın.
Daha önce sosyete mantısını mercimekli denediniz mi? Yiyenler bu lezzetin müptelası oldu çoktan... Eğer denemediyseniz daha fazla zaman kaybetmeyin deriz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Yavru kuşlarımızı da unutmadık, onlar da sağlıklı beslensinler diye özel bir tarif yaptık :) Anne sütünden sonra ek gıdaya geçen minnoşların ağzına layık bir çorba. Tarifin detayları için tıklayın.
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