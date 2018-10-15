Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Kimyonlu sarı yeşil mercimek

Eğer kırmızı et yiyemiyorsanız size haftanın 2 günü mercimek yemenizi öneriyoruz. Yerken de sıkılmamanız için sizlere en güzel ve en farklı tarifleri sunuyoruz. Kimyonlu sarı yeşil mercimek de bu tariflerden sadece bir tanesi. Hazırlaması son derece basit lezzeti bir o kadar şahane. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Güveçte yeşil mercimekli kuru dolma

Antep'in yöresel lezzetlerinden biri olan kuru dolmayı yeşil mercimekle iç harç ile hazırladık. Kuru patlıcana çok yakışan yeşil mercimekli harcı muhakkak denemenizi öneririz. Sofrada konuklarınızı biraz şaşırtmak güzel olur, değil mi :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yeşil mercimekli börek



Dilerseniz beş çayına dilerseniz kahvaltı masanız için hazırlayabileceğiniz yeşil mercimekli börek, oldukça besleyici bir tarif. Mercimek sevmeyen çocuklar için de alternatif bir tarif. Onlar yerken içinde ne olduğunu anlamayacaklar bile. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yeşil mercimekli yağ yakan çorba

"Elveda fazlalıklar!" diyerek söze başlamak istiyoruz. Yağ yakan çorbayı düzenli tükettiğinizde tok tutuyor ve yeşil mercimek sayesinde kilo vermeyi hızlandırıyor. Kış aylarında kilo almak daha kolaydır ve bunun önüne geçmek istiyorsanız haftanın 2 günü bu tarifi pişirebilirsiniz. Size küçük bir tüyo verelim o halde: Çorbayı servis ederken sumak ve taze sıkılmış limon suyu kullanın. Bu ikili ödem atmanızı kolaylaştıracaktır. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.