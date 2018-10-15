YEMEK

Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.10.2018 15:28 | Son Güncelleme

Yüksek protein değerine sahip, neredeyse etin muadili olabilecek mercimekle çok güzel lezzetler yapmak mümkün. Yeşilinden, kırmızısına kadar her türlüsünü bağrımıza basacağımız mercimekle hazırlanan en lezzetli yemekleri sizler için listeledik, şimdiden afiyetler :)

Baklagillerin yıldızı mercimek ile yapabileceğiniz en nefis 10 yemek

Kimyonlu sarı yeşil mercimek

kimyonlu

Eğer kırmızı et yiyemiyorsanız size haftanın 2 günü mercimek yemenizi öneriyoruz. Yerken de sıkılmamanız için sizlere en güzel ve en farklı tarifleri sunuyoruz. Kimyonlu sarı yeşil mercimek de bu tariflerden sadece bir tanesi. Hazırlaması son derece basit lezzeti bir o kadar şahane. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Güveçte yeşil mercimekli kuru dolma

güveç

Antep'in yöresel lezzetlerinden biri olan kuru dolmayı yeşil mercimekle iç harç ile hazırladık. Kuru patlıcana çok yakışan yeşil mercimekli harcı muhakkak denemenizi öneririz. Sofrada konuklarınızı biraz şaşırtmak güzel olur, değil mi :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yeşil mercimekli börek

börek
Dilerseniz beş çayına dilerseniz kahvaltı masanız için hazırlayabileceğiniz yeşil mercimekli börek, oldukça besleyici bir tarif. Mercimek sevmeyen çocuklar için de alternatif bir tarif. Onlar yerken içinde ne olduğunu anlamayacaklar bile. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Yeşil mercimekli yağ yakan çorba

çorba

"Elveda fazlalıklar!" diyerek söze başlamak istiyoruz. Yağ yakan çorbayı düzenli tükettiğinizde tok tutuyor ve yeşil mercimek sayesinde kilo vermeyi hızlandırıyor. Kış aylarında kilo almak daha kolaydır ve bunun önüne geçmek istiyorsanız haftanın 2 günü bu tarifi pişirebilirsiniz. Size küçük bir tüyo verelim o halde: Çorbayı servis ederken sumak ve taze sıkılmış limon suyu kullanın. Bu ikili ödem atmanızı kolaylaştıracaktır. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Körili mercimek köftesi

mercimek köfte

Klasik mercimek köftesinden sıkılanlar için iyi bir alternatifimiz var. Köriyle mercimeğin uyumu kelimenin tam anlamıyla şahane! Denemek isteyenler için tarifin detaylarını bırakıyoruz.

Patates yatağında yeşil mercimek salatası

yeşil

Lezzetli, sağlıklı ve eğlenceli bir tarif! Kullanılan malzemelerin uyumu son derece mükemmel. Dilerseniz damak tadınıza göre siz de sevdiklerinizi salataya ilave edebilirsiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Köftesi mercimek burgeri patlıcan

burger

Hafif beslenmek istiyorsanız ya da diyetteyseniz bu burgerimiz tam size göre. Köftesi mercimekten ekmeği ise ızgara patlıcandan. Kalorisi düşük, lezzeti büyük :) Yedikten sonra pişmanlık hissi ise sıfır :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kişnişli yeşil mercimek çorbası

kişniş

Köriden sonra mercimeğe en çok yakışan bir diğer baharat ise kişniş. Kış sofralarınızı doldurmak için sıraya girmiş bekleyen bir çorbamız var hanımlar, beyler Ne dersiniz? Tarifin detayları için tıklayın.

Mercimekli sosyete mantısı

mantı
Daha önce sosyete mantısını mercimekli denediniz mi? Yiyenler bu lezzetin müptelası oldu çoktan... Eğer denemediyseniz daha fazla zaman kaybetmeyin deriz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

6 aylık bebekler için mercimek çorbası

Yavru kuşlarımızı da unutmadık, onlar da sağlıklı beslensinler diye özel bir tarif yaptık :) Anne sütünden sonra ek gıdaya geçen minnoşların ağzına layık bir çorba. Tarifin detayları için tıklayın.

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?
Meğer her derde devaymış: Bitter çikolatanın bilinmeyen faydalarıMeğer her derde devaymış: Bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
körili mercimek köftesi mercimek tarifleri kolay yemekler pratik yemek tarifi mercimek köftesi

En Çok Okunan Haberler

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Tolga Karel'i görenler tanıyamadı!

Tolga Karel'i görenler tanıyamadı!

Bilim insanları uyardı: Et yemeyi bırakmazsanız...

Bilim insanları uyardı: Et yemeyi bırakmazsanız...

Sonbahar Detoksu Çorbası

Sonbahar Detoksu Çorbası

Pankek tarifi: Lezzetli pankek nasıl nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

Pankek tarifi: Lezzetli pankek nasıl nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir?

İlginizi Çekebilir

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Her gün tüketiyoruz ama beyni 4 günde bitiriyor!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Vücuttaki zehri yok eden tek besin!

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Soğuk Algınlığına ve Gribe En Doğal Çözüm: Sarımsak

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Bu hileler bir harika dostum! Sizi mutfağınızın starı yapacak 10 muazzam bilgi

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Grip olmayı engelleyen 7 şifalı gıda

Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Kilo vermek isteyenlere özel 4 içecek tarifi

Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?

Turizm cennetinin şifalısı: Gülüklü çorbası nasıl yapılır?

Meğer her derde devaymış: Bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları

Meğer her derde devaymış: Bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları

Bilim insanları uyardı: Et yemeyi bırakmazsanız...

Bilim insanları uyardı: Et yemeyi bırakmazsanız...

Vedat Milor Instagram'da isyan etti: Artık yok!

Vedat Milor Instagram'da isyan etti: Artık yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.