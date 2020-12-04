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  4. “Yeşil Odaklı Belediyecilik” anlayışı ile Kartal’da yeşil alan sayısı artıyor

“Yeşil Odaklı Belediyecilik” anlayışı ile Kartal’da yeşil alan sayısı artıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıllardır atıl durumda bulunan boş araziyi, Kartallı vatandaşların kullanımına park olarak sunmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Esentepe Mahallesi Erkılıç Sokak yanında bulunan boş arazide devam eden proje kapsamında toplamda 2481 metrekarelik alan üzerinde park yapım çalışması devam ediyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıllardır atıl durumda bulunan boş araziyi, Kartallı vatandaşların kullanımına park olarak sunmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Esentepe Mahallesi Erkılıç Sokak yanında bulunan boş arazide devam eden proje kapsamında toplamda 2481 metrekarelik alan üzerinde park yapım çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1400 metrekare yeşil alana sahip olacak park içerisinde 1100 metrekare sert zemin ve 105 metrekare çocuk oyun alanı bulunacak.
Yakın zamanda Kartallı vatandaşların kullanımına açılacak park projesinde, alan içerisinde yıllardır bulunan ağaçların korunmasına özen gösterilerek park tasarımı gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde uygun alanlara; çocuk oyun alanı, oturma dinlenme fonksiyonlarını karşılayacak piknik üniteleri ve oturma duvarları inşa edildi.
Park içerisinde ayrıca planlanan yürüyüş yolları ile mekânsal sirkülasyon sağlanırken, yeşil alanlar birbirine bağlandı ve görsel kaliteyi artıran kaya bahçesi ile de bitkilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Kartal’a yeni bir yeşil alan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Komşularımızın dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ve spor yapabilecekleri alan sayısının artırılması bizim başlıca görevlerimizdendir. Bizler de Kartal Belediyesi olarak bu yönde çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Yeni inşa edilen parkımız ile bölgenin ve o çevrede oturan komşularımızın hayatına önemli bir artı değer kattığımıza inanıyoruz. Kartal’da uygun olan her alanı ağaçlarla, çiçeklerle ve yeşille donatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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