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Yeşil saha bir anda karıştı! Polis müdahale etti

25.06.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da düzenlenen Çilek Kupası final maçına kavga damga vurdu. Futbolcular arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can’da kavga eden futbolcuları ayırmak isterken biber gazına maruz kaldı.

Yeşil saha bir anda karıştı! Polis müdahale etti

Bartın’da düzenlenen Çilek Kupası final maçının sonunda kavga çıktı. Futbolcuları birbirinden ayırmaya çalışan polisler olaylara biber gazıyla müdahale etti.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Çilek Kupası final maçında Abdipaşa Spor ile Kumluca Spor karşı karşıya geldi. İki takımın birbirine üstünlük kuramadığı karşılaşmanın normal süresi beraberlikle bitti.

Kupayı kazanacak takımın belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Abdipaşa Spor karşılaşmayı 9-8 kazanarak kupaya ulaştı. Turnuvayı şampiyon tamamlayan Abdipaşa Spor oyuncuları şampiyonluğu taraftarlarına koşarak kutladı.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kutlamalar sırasında rakip iki futbolcu arasında çıkan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekipleri olayların büyümesi üzerine kavgaya dahil olan futbolculara biber gazı ile müdahalede bulundu.

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BELEDİYE BAŞKANI ARADA KALDI

Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can da kavga eden futbolcuları ayırmak isterken biber gazına maruz kaldı. Olayların yatışmasının ardından taraflar sahadan ayrıldı. (İHA)

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Bartın
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