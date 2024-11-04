Yeşil sahalarda ilginç gol! Parende atarak attığı tacı arkadaşı gole çevirdi

Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor arasında Bursa’da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının 38. dakikasında 1966 Edremitspor oyuncusu Baran Kaya’nın parende atarak ceza sahasına yaptığı taç atışını takım arkadaşı Muhammet Mustafa Gundak iyi bir vuruş ile gole çevirdi.

Bu gol ile 1966 Edremitspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Yapılan bu taç atışı ve devamında gelen gol Türk futbol tarihinin ilginç pozisyonları arasında yer aldı. Karşılaşmadaki bu ilginç pozisyonu ise Edremitli Gazeteci İbrahim Özyurt, cep telefonunun kamerası ile kaydetti.