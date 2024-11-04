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  4. Yeşil sahalarda ilginç gol! Parende atarak attığı tacı arkadaşı gole çevirdi

Yeşil sahalarda ilginç gol! Parende atarak attığı tacı arkadaşı gole çevirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.11.2024 20:22
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Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta, yeşil sahalarda ender görünen bir olay yaşandı. 1966 Edremitspor kulübünde forma giyen Baran Kaya’nın parende atarak kullandığı tacı değerlendiren Muhammet Mustafa Gundak atışı gole çevirdi.

Yeşil sahalarda ilginç gol! Parende atarak attığı tacı arkadaşı gole çevirdi

Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor arasında Bursa’da oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının 38. dakikasında 1966 Edremitspor oyuncusu Baran Kaya’nın parende atarak ceza sahasına yaptığı taç atışını takım arkadaşı Muhammet Mustafa Gundak iyi bir vuruş ile gole çevirdi.

Bu gol ile 1966 Edremitspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Yapılan bu taç atışı ve devamında gelen gol Türk futbol tarihinin ilginç pozisyonları arasında yer aldı. Karşılaşmadaki bu ilginç pozisyonu ise Edremitli Gazeteci İbrahim Özyurt, cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

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