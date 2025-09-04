Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...

Tanzanya Ligi'nde oynanan profesyonel maçta sahayı arılar bastı. Afrika bölgesinde sık sık görülen arı saldırıları bu kez yeşil sahayı hedef aldı.

MAÇ OYNANIRKEN SAHAYI ARILAR BASTI

Maçın oynandığı esnalarda arı saldırısına maruz kalan futbolcular kurtuluşu yere yatıp hareketsiz kalmakta buldu. Afrika bölgesinde oldukça yaygın bir kaçış şekli olan bu yöntemi kullanan futbolcular ilginç bir görüntü oluşturdu.

TRİBÜNLERİN ALTINA BİLE GİRDİLER

Sadece maç oynayan futbolcular değil, yedek kulübesinde bulunan futbolcular da kaçışı tribünün altına girmekte buldu. Maçı kameraya çeken kameraman da arılardan nasibini aldı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren bu arı saldırısı sonrası maç kaldığı yerden oynanmaya devam etti.