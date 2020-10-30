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Yeşil siyahlı takım 3 günlük aranın ardından antrenmanlara başladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.10.2020 20:30 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçının ardından 3 gün izne ayrılmıştı.

Yukatel Denizlispor, Beşiktaş maçının ardından 3 gün izne ayrılmıştı. Yeşil siyahlı takım iznin ardından bugün yaptığı antrenman ile Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil siyahlı oyuncu Mustafa Yumlu’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Yukatel Denizlispor, 3 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenman ile Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Süper Lig’in 7. haftasını bay olarak geçirecek olan Denizlispor, 8. haftada deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde bugün akşam saatlerinde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Ardından idman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Mustafa Yumlu’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek bireysel çalışmalarına devam ederken, tedavisi sona eren Radoslaw Murawski takımla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.

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