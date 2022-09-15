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  4. Yeşilay'ın Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı yeni eğitim öğretim yılında da sürecek

Yeşilay'ın Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı yeni eğitim öğretim yılında da sürecek

15.09.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Programa bu yıl kumar bağımlılığına ilişkin içerikler de eklendi

İSTANBUL (AA) - Yeşilay'ın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolle öğrencileri bağımlılıktan uzak tutmak için geliştirilen Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM), 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de devam edecek.

Yeşilay açıklamasına göre, resmi ve özel ortaokul ile liselerde öğrenim gören öğrencilerin sigara, alkol, madde, riskli internet ve akıllı telefon kullanımının önüne geçmek amacıyla 2018'den bu yana gerçekleştirilen OBM Programı kapsamında bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak kumar bağımlılığına ilişkin içerikler de eklenerek tüm bağımlılık alanlarında farkındalık ve önleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle saha çalışmalarına devam edilen OBM Programı, Yeşilay tarafından çocukları ve ergenleri henüz deneme ya da kullanıcı olma düzeyindeyken zararlı maddeden vazgeçirmeye yönelik olarak Prof. Dr. Kültegin Ögel danışmanlığında hazırlandı.

- Riskli öğrencilere önleyici müdahale

Zararlı davranışların bağımlılığa dönüşmeden, okul temelli önlenmesi ve öğrencilerin eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılmasını amaçlayan OBM Programı kapsamında, Yeşilay tarafından geliştirilen OBM soft yazılımın desteğiyle rehber öğretmen, riskli öğrenciyle yaptığı görüşmenin verilerini sisteme kaydediyor. Veriler uyarınca yazılım tarafından oluşturulan risk ve ihtiyaçlar raporu ile öğrencinin durumu izleniyor. Rehber öğretmen yazılım üzerindeki formlar aracılığıyla risk durumunu esas alarak, öğrenciye önleyici müdahalede bulunabiliyor.

Müdahaleler bilgilendirmeden motivasyonel görüşmeye, izlemeden aile ile temas kurmaya, psikososyal değerlendirmeden sağlık kurumlarına yönlendirmeye uzanan farklı yöntemler içeriyor. Rehber öğretmenlerin gerekli görmesi durumunda riskli öğrenciler, en yakın sağlık kuruluşu veya Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) sevk ediliyor.

Eğitim içerikleri, tanıtım materyalleri ve eğitici videolarla 81 ilden rehber öğretmenlerin OBM uygulayıcısı olarak yetiştirilmesinin yanı sıra değerlendirme toplantıları ile sahadaki vakalar ve iyi uygulama örnekleri Yeşilay süpervizörleri eşliğinde gözden geçiriliyor.

Program sürekli yeni verilerle güncelleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Yeşilay bağımlılıkla mücadele

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