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Yeşilboğaz: "Korona virüs kapan personelin sorumluluğu işverene aittir"

MERSİN HABERLERİ  | 11.04.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilbogaz, çalışan personelin korona virüse yakalanmasının sorumluluğunun işverene ait olduğunu söyledi.Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle bazı şirketlerin, çalışanların çalıştığı süre içerisine virüs kaptığı takdirde sorumluluğun işverene değil, işçinin kendisine ait olduğuna dair belge imzalattığının gündeme geldiğini hatırlatarak, "İşçiye imzalatılan bu belgenin hiçbir geçerliliği yoktur.

Yeşilboğaz: "Korona virüs kapan personelin sorumluluğu işverene aittir"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilbogaz, çalışan personelin korona virüse yakalanmasının sorumluluğunun işverene ait olduğunu söyledi.
Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle bazı şirketlerin, çalışanların çalıştığı süre içerisine virüs kaptığı takdirde sorumluluğun işverene değil, işçinin kendisine ait olduğuna dair belge imzalattığının gündeme geldiğini hatırlatarak, "İşçiye imzalatılan bu belgenin hiçbir geçerliliği yoktur. İşveren çalışanının sağlığından sorumludur” dedi.
Korona virüs salgını sürecinde bazı işverenlerin, çalışanlarına yönelik hukuksuz uygulamalar yaptığını savunan Yeşilboğaz, "Örneğin çalışan, çalıştığı süreç içerisinde korona virüs kaparsa, sorumluluğun işverene değil, işçinin kendisine ait olduğuna dair belge imzalatıldığı, imzalamayan kişilerin de işten çıkarılmakla tehdit edildiği bilgisini alıyoruz. İşçiye imzalatılan bu belgenin hiçbir geçerliliğinin olmadığını belirtmek istiyoruz. İşveren burada kendisini kandırmaktan öteye gitmez. İşçi orada çalışıyorsa ve işçi kendisini koruyamıyorsa, zaten bu virüsün bulaşmasına işveren sebep oluyor. Borçlar Kanunu’nda işçi çalıştırma sorumluluğu ilkesi gereği, bu konuda işverenler sorumludur. İşveren çalışanının sağlığından sorumludur. Bunun hiçbir şekilde kaçarı yoktur” diye konuştu.
Virüs sürecinde işçilerin mağdur olmaması için gerekli yasal düzenlemelerin de yapılması gerektiğini kaydeden Yeşilboğaz, “İş yerinde en çok mağdur olan ve en korumasız olan işçidir. Korona virüs sürecinde işverenlerin mağduriyetinin giderilmesi için 30 Nisan’a kadar icra takibi yasağı, kredilendirmelerde kolaylık, vergi ve sgk ödemeleri ötelenmesi gibi yasal düzenlemeler yapıldı. Ancak işçi ile ilgili hiçbir yasal düzenlemeler yapılmadı. Bu konuda işçilerin de hakları yasal düzenlemelerle korunmalıdır. Sermaye önemli ancak emek gücü de insan da önemli. Bu süreç, bize bunu net göstermektedir” ifadelerini kullandı.

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Burcu Tüz Eczanesi
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