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Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 00:58 | Son Güncelleme

Başrollerinde Münir Özkul, Itır Esen, Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı “Aile Şerefi”, Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi “Şark Bülbülü” gibi pek çok Yeşilçam filmine set olan köşk satılıyor. Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan köşk için 19 milyon 322 bin 50 lira isteniyor.

1997 yılında hayatını kaybeden fabrikatör ve yazar Rauf Alanyalı’ya ait köşk, o dönem pek çok sanatçıya ve filme ev sahipliği yaptı. Kaderine terk edilen köşkün ise eski halinden eser yok. Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan ve 6 bin 365 metrekare alana sahip içinde büyük havuz, heykeller, meyve bahçeleri bulunan köşk, yıllar içinde bakımsızlıktan harabeye döndü.

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AİLE ŞEREFİ, ŞARK BÜLBÜLÜ GİBİ FİLMLER BU KÖŞKTE ÇEKİLDİ

Rauf Alanyalı tarafından yazılan “Özal Dönemi Yazıları”, “Jale”, “Çiftlikte Aşk” gibi eserleri, taslak öyküleri ve şirket evrakları tozlu raflarda kaderine terk edilmiş bir halde duruyor.

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18 yıldır köşkte bekçilik yapan Kenan Öztürk, “Burası nostalji, tarih kokuyor. Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal’ın havuz sahnesi, Aile Şerefi filminde Oktay’ın vurulma sahnesi hepsi bu köşkte çekilmiş. Şark Bülbülü filminde Kemal Sunal’ın uyuduğu odadaki perdeler hala duruyor. Şimdi ise bu halde” dedi.

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AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK KÖŞKE 19 MİLYON LİRA DEĞER BİÇİLDİ

Köşk, 14 Eylül tarihinde Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Satış Memurluğu tarafından yapılacak açık artırma ile yeni sahibine kavuşacak. Köşk için 19 milyon 322 bin 50 lira değer biçildi.

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