Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır, mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı.

SON DURUMUNU ANLATTI

Son olarak entübe edildiği öne sürülen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi. Kural Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a usta oyuncunun son durumunu anlattı.

'YOĞUN BAKIMDA 3. GÜNDEYİZ'

Kural; “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.” ifadelerini kullandı.