MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda kalmıştı. Şimdilerde entübe edildiği söylenen Kadir İnanır'ın yeniden yoğun bakıma alındığı ortaya çıktı. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi.

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır, mart ayında beynine 3. kez pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavi olmaya başlamıştı. Hastalığı stabil ilerleyen usta oyuncunun bir süre önce fizik tedavi gördüğü açıklanmıştı.

KADİR İNANIR

SON DURUMUNU ANLATTI

Son olarak entübe edildiği öne sürülen Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi. Kural Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a usta oyuncunun son durumunu anlattı.

KADİR İNANIR 2

'YOĞUN BAKIMDA 3. GÜNDEYİZ'

Kural; “Fizik tedavi merkezinde tedavimiz devam ediyordu ancak akciğerinde görülen hafif enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye döndük. Bu süreçte asla eve gitmedi. Bir hastaneden diğer fizik tedavi hastanesine geçiş yapmıştık. Yoğun bakımda 3. gündeyiz ama tedbir amaçlı. Çok uzun süre hastanede olması sebebiyle doktorları titiz davranıyor. Büyük bir rahatsızlık değil, entübelik de bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

Denizde görülmüşlerdi! 'Yılın aşkı' dendi ama... Denizde görülmüşlerdi! 'Yılın aşkı' dendi ama...

Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Başrol ayrılıyor' iddiası... Ne diyeceğini bilemedi'Başrol ayrılıyor' iddiası... Ne diyeceğini bilemedi
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Bikinili pozu olay oldu! 'Küçük gelmiş' Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Bikinili pozu olay oldu! 'Küçük gelmiş'
Denizde görülmüşlerdi! 'Yılın aşkı' dendi ama...Denizde görülmüşlerdi! 'Yılın aşkı' dendi ama...
Anahtar Kelimeler:
Jülide Kural Kadir İnanır
En Çok Okunan Haberler
Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı!

Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı!

Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı!

Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı!

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti

Türkiye'nin dev sanayi şirketi için iflas kapıda: 2 ay ek süre verildi!

Türkiye'nin dev sanayi şirketi için iflas kapıda: 2 ay ek süre verildi!

14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

10 yıl çalışanla 26 yıl çalışanın emekli aylığı aynı

10 yıl çalışanla 26 yıl çalışanın emekli aylığı aynı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.