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Birlikte tatile çıkmışlardı! Rıza Kocaoğlu ve Deniz Işın aşk mı yaşıyor? Verdiği yanıtla şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 08:56
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Yeni sezonda “İnci Taneleri” dizisinde ‘Nusret’ karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Çeşme’de almıştı. Kocaoğlu denizde ünlü oyuncu Deniz Işın ile birlikte görüntülenmişti. Ünlü çiftin görüntüleri 'yılın aşkı' yorumlarını beraberinde getirmişi. Rıza Kocaoğlu aşk iddialarına son noktayı koydu.

Birlikte tatile çıkmışlardı! Rıza Kocaoğlu ve Deniz Işın aşk mı yaşıyor? Verdiği yanıtla şaşırttı

"Kuzey Güney", "İçerde", ve "Çukur" gibi birçok başarılı projede yer alan Rıza Kocaoğlu şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi “İnci Taneleri” ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Rıza Kocaoğlu'nun yanında en son Ömer dizisiyle ekran karşısına geçen Deniz Işın görülmüştü.

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AŞK İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

Denizdeki samimi halleri dikkat çeken ünlü çiftin aşk yaşadığına dair iddialar ise hemen yayılmıştı. Zeytin Ağacı dizisinin galasında muhabirlerin sorularına yanıt veren Kocaoğlu aşk iddialarına son noktayı koydu.

Kocaoğlu; 'Arkadaşım kendisi. Denize girdiğimiz herkesle sevgili olmuyoruz' yanıtını verdi.

Express


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Rıza Kocaoğlu Deniz Işın
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