MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço kontrole gitti apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço kontrole gitti apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.07.2024 12:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Kalp pili takılan Nuri Alço hayranlarını korkuttu. Usta isim hastaneye kontrol için gitti, apar topar ameliyata alındı.

Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço kontrole gitti apar topar ameliyata alındı! Sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, 6 Nisan’da evinde rahatsızlanmıştı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço beyin kanaması geçirmişti.

Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden Alço evinde dinleniyordu. tv100'de yer alan habere göre; Nuri Alço, hastaneye rutin bir kontrole gitti.

Nuri Alço, doktorların burada yaptığı muayenenin ardından acilen ameliyata alınmak zorunda kaldı. Usta isim kornea nakli ameliyatı geçirdi.

STT

NURİ ALÇO DURUMU NASIL?

Alço'nun artık işlemini yitiren korneasının yerine yeni bir kornea takıldı.

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Nuri Alço'nun şu an için durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Express
Akasya Durağı’nın Zeyno'su tatil pozlarını paylaştı! "Ne kadar değişmiş"Akasya Durağı’nın Zeyno'su tatil pozlarını paylaştı! "Ne kadar değişmiş"
Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço
En Çok Okunan Haberler
Trump'a isabet eden 'dost' ateşiymiş!

Trump'a isabet eden 'dost' ateşiymiş!

Penaltı kaçınca olay çıktı! Taraftar sahaya daldı

Penaltı kaçınca olay çıktı! Taraftar sahaya daldı

İstanbul'da kan donduran cinayet! Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü

İstanbul'da kan donduran cinayet! Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü

Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi

Suikast girişiminden saatler sonra görüntülendi

Trump vurulunca hüngür hüngür ağlamış!

Trump vurulunca hüngür hüngür ağlamış!

İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili gözaltı kararı

İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.