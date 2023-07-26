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Yeşilçam'ın emektar oyuncusu ve müzisyeni Yaşar Yağmur hayatını kaybetti! Yaşar Yağmur kimdir, kaç yaşındaydı?

26.07.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler' yapımları ile tanınan birçok filminde rol alan emektar oyuncu ve müzisyen Yaşar Yağmur'dan üzen haber geldi. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu 74 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yaşar Yağmur, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki evinde rahatsızlanınca Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yağmur, burada yapılan testler ve tahliller sonucunda kan değerlerinin yüksek olması sebebiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Yağmur kalp krizi geçirmesi nedeniyle tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Sevenleri, usta oyuncuyu 24.07.2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde son yolculuğuna uğurladı. Evli ve üç çocuk babası olan usta oyuncu, birçok Yeşilçam filminde oynamıştı.

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YAŞAR YAĞMUR KİMDİR?

Tekirdağ Şarköy'de 1949 yılında dünyaya geldi. Perihan Yağmur ile dünyaevine giren Yaşar Yağmur'un Demir Yağmur, Damla Arı ve Cenk Yağmur adında üç çocuğu var.

Yaşar Yağmur; 'Batsın Bu Dünya', 'Hazreti Yusuf', 'Yuvasız Kuşlar', 'Babaların Babası' ve 'Sahipsizler' yapımları ile tanınan oyuncu, 35 filmde rol aldı.


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