Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan'dan yürek sızlatan paylaşım! Kanseri yeniden nüks etmişti!

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandı. Tedavisine Bodrum'da devam eden ünlü yıldız, hastane odasından yeğeniyle bir fotoğraf paylaştı.

Kolon kanseri tedavisi gören Bahar Öztan, tedavi sürecinde yeğeninin ziyaretiyle moral buldu. Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Öztan fotoğrafa "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Instagram'da @baharoztann kullanıcı ismiyle fotoğraflarını paylaşan Yeşilçam yıldızının 101 bin takipçisi bulunuyor. Yeğeniyle fotoğrafına kısa süre içinde yüzlerce yorum gelen Öztan'a ünlü isimler de destek mesajları yazdılar.

Öztan'ın fotoğrafına, magazin gazetecisi Şenay Düdek, şarkıcı Niran Ünsal, Özden Cerrahoğlu ve Deniz Gencay gibi isimler destek yorumları yazdılar.

