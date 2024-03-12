Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan entübe mi edildi? Oğlundan açıklama geldi

Şaşkın Milyoner ile hafızalara kazınan Bahar Öztan uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı. Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncunun tedavisi devam ediyor.

Son olarak entübe edildiğine dair iddialarla gündeme gelen Bahar Öztan'ın sağlık durumuna dair oğlu bilgi verdi.Öztan'ın oğlu iletişim yanlışlığı yaşandığını söyleyerek "Annem çok şükür iyi" dedi.

Oğlu Yiğit Çolak, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz.







