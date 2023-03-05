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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali çok şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

04.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Oğlu Şaban, Gülen Gözler ve Hababam Sınıfı filmlerindeki karakterleri ile hafızalara kazınan Sevda Aktolga, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Aktolga, Sevda Mecburi İstikamet filmiyle geri döndü.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali çok şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yeşilçam’ın efsanelerinden olan Sevda Aktolga televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden biri. Şaban Oğlu Şaban, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gülen Gözler ve Hababam Sınıfı dizisinde rol alan Aktolga başarılı rolleri ile hafızalara kazındı. Muğla’da yaşayan Yeşilçam'ın gamzeli güzelini görenlerin ağızları açık kaldı.

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1957 yılında dünyaya gelen Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunudur.

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Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan ünlü isim, ilk olarak rine 1975 yılında İnsan Avcısı filminde oynadı.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde adeta paylaşılamayan biriydi.

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Unutma Beni dizisinde Güler karakterini canlandıran usta oyuncu Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet filminde Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci gibi isimlerle çalıştı.

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Aktolga'nın takipçileri fotoğraflarona ''Gülüşünüz hiç değişmemiş'', "Değişmeyen tek şey gamzeni", ''Yıllar güzelliğinizi alıp götürse de asaletiniz olduğu gibi duruyor'' yorumlarında bulunuyor.

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