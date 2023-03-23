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Yeşilçam'ın güzel yıldızı Bahar Öztan'dan yürek sızlatan paylaşım! Kanseri yeniden nüsketmişti!

23.03.2023 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın aranan güzel oyuncusu Bahar Öztan, hastalığının nüksettiğini duyurdu. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan, sevenlerinden dua istedi. Tedavi gördüğü hastaneden bir fotoğraf paylaşan güzel oyuncu, görenleri hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Bahar Öztan'dan yürek sızlatan paylaşım! Kanseri yeniden nüsketmişti!

Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandı. Tedavisine Bodrum'da devam eden ünlü yıldız, hastane odasından yeğeniyle bir fotoğraf paylaştı.

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Kolon kanseri tedavisi gören Bahar Öztan, tedavi sürecinde yeğeninin ziyaretiyle moral buldu. Instagram hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Öztan fotoğrafa " Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" notunu düştü.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GELDİ

Instagram'da @baharoztann kullanıcı ismiyle fotoğraflarını paylaşan Yeşilçam yıldızının 101 bin takipçisi bulunuyor. Yeğeniyle fotoğrafına kısa süre içinde yüzlerce yorum gelen Öztan'a ünlü isimler de destek mesajları yazdılar.

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Öztan'ın fotoğrafına, magazin gazetecisi Şenay Düdek, şarkıcı Niran Ünsal, Özden Cerrahoğlu ve Deniz Gencay gibi isimler destek yorumları yazdılar.

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