Usta oyuncu Ali Tutal'a sessiz veda! Halil Ergün konuşmakta zorlandı

Geniş Aile dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Tutal bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. 27 Ocak'tan beri entübe olan Ali Tutal 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.

Öznur Yaslı İkier

"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu.

Usta oyuncu Ali Tutal a sessiz veda! Halil Ergün konuşmakta zorlandı 1

Ali Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni gerçekleştirildi. Veda töreninde bulunanlar arasında oyuncu Nur Sürer ve Halil Ergün vardı.

Usta oyuncu Ali Tutal a sessiz veda! Halil Ergün konuşmakta zorlandı 2

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Halil Ergün anma töreninde sahneye çıktı ancak konuşmakta zorlandı. Ergün Ali Tutal için 'Ali sessiz kahraman olarak hep projelerde yer aldı. Emeğin çalışanıydı. Halkın insanıydı, dost bir arkadaşımdı. Işıklar içinde yatsın. İyilikler diliyorum. Benim kuşak böyle kayıplarla yaşamaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Ali Tutal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

