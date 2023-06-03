Yeşilçam'ın güzeller güzeli Ayşecik'iydi! Zeynep Değirmencioğlu'nu görenler tanıyamıyor " Yıllar sana ne yapmış"

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu, yıllar içinde geçirdiği değişimle gündem oldu. Gençlik yıllarında Türk film sektörünün aranan isimlerinden olan Değirmencioğlu, yıllar önce oyunculuğu bırakmış ve ekranlardan uzaktı. Usta oyuncunun değişimi 'Ayşecik sana ne olmuş' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Babası senarist Hamdi Değirmencioğlu sayesinde henüz 2 yaşındayken Papatya adlı filmle sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu, adını Ayşecik rolüyle duyurmuştu.

Sezercik'in vazgeçilmez arkadaşı olarak da izleyicilerin hafızalarında yer edinen usta oyuncu, Hayat Sevince Güzel, Ayşecik, Hayat mı Bu, Ayşecik'le Ömercik gibi projelerde yer aldı.

Daha sonra "Duvaklı Göl", "Funda" gibi filmlerde, çocuk yıldız olarak göründü. Ama esas ününü 1960’da “Ayşecik” filmleri ile yaptı.

1974 yılında çektiği son filminin ardından sinemayı kesin olarak bırakan Değirmencioğlu, uzun yıllardır İstanbul'da emlakçılık ile uğraşıyor.

Fenerbahçeli eski futbolcu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar ile evlen usta oyuncunun Erkan ve Volkan isimli iki oğlu bulunuyor. Değirmencioğlu 1974'te evlendiği Serkan Acar'dan 2013 yılında boşanmıştır.

MEĞER ÖMERCİK'İN KUZENİYMİŞ...

Zeynep Değirmencioğlu'nun, Yeşilçam'da Ömercik filmleriyle nam salan ve izleyicilerde iz bırakan Ömer Dönmez'in kuzeni olduğu ortaya çıktı.

"Ayşecik'le Ömercik" projesinde beraber rol alan iki kuzenden Ömer Dönmez, 1 Şubat 2020'de Üsküdar'da 60 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Ömer Dönmez, kuzeni Değirmencioğlu ile beraber oynadığı "Ayşecik" serisi başta olmak üzere yaklaşık 40 filmde "Ömercik" rolüne hayat vermiştir.



