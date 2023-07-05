Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'den üzen haber! "Dualarınızı bekliyorum"

Yeşilçam’ın birçok başarılı filminde rol alan ve şimdilerde 66 yaşında olan Itır Esen rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Aşkı Memnu gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu ile ilgili üzen bir haber gündem oldu.

Murat Özen’in “Canım Itır Esen yarın çok önemli bir ameliyata giriyor. Sabah hastanede kan ihtiyacı olabilir.” paylaşımına yorum yapan Esen sevenlerinden dua istedi.

1956 doğumlu olan usta oyuncu, seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı. İlk olarak fotomodellik yapan Esen, Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal karakterine hayat verdi.

Yavuz Turgul ile evlenen Itır Esen'in bu evlilikten iki çocuğu var. Esen'in rol aldığı yapımlar arasında Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Yeditepe İstanbul, Aliye ve Çemberimde Gül Oya da bulunuyor.

Bir dönem fenomen olan Arka Sokaklar ve Doktorlar da da rol alan Itır Esen en son Kırmızı Oda dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.



