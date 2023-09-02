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Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

02.09.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın Hollywood uyarlaması 'Şeytan' filminde, içine şeytan kaçan Gül adlı karakteri Canan Perver canlandırıyordu. Aradan geçen yıllardan sonra değişime uğrayan Canan Perver'in son hali görenleri şaşırttı.

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı Canan Perver'in son hali ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı

Dönemin efsane yönetmenlerinden Metin Eraksan'ın 'Şeytan' filminde Gül adlı karakteri çocuk oyuncu Canan Perver canlandırıyordu. Ünlü isim, 12 yaşındayken rol aldığı 'Şeytan' filmi ile meşhur oldu. Canan Perver'in yıllar sonra ortaya çıkan halini görenler şaştı kaldı.

Hollywood'un unutulmayan filmlerinden 'Şeytan'ın Yeşilçam uyarlamasında küçük oyuncu Canan Perver de yer aldı.

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Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı 'Şeytan' filmiyle ile meşhur olmayı başardı.

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Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile bir çok sinema filminde yer aldı.

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SON HALİ ŞAŞIRTTI

Derbeder filminde hayatının aşkını bulan Canan Perver, Usta yönetmen Temel Gürsu ile evlendi. Çiftin Burak ve Emrah adında iki erkek çocuğu oldu.

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Şimdilerde 61 yaşında olan ve uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Canan Perver'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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