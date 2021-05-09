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Yeşilçam'ın Superman'ı Ziya Çirkin, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

09.05.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın Superman'ı Ziya Çirkin, Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. 38 yıl boyunca Yelişçam'a figüranlık yapan ve birçok filmde rol alan Ziya Çirkin, Beyoğlu'nda temizliğini yaptığı binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor.

Yeşilçam'ın Superman'ı Ziya Çirkin, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'da Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan ve bazen kamera arkası bazen de dizilerde oynayan Ziya Çirkin, şimdi Beyoğlu'nda yaşam mücadelesi veriyor. 10 yaşında Kayseri'deki baba evinden çıkıp İstanbul'a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Yeşilçam'ın Superman'i Ziya Çirkin, Beyoğlu'nda temizliğini yaptığı binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor. Yeşilçam günlerini anlatan Ziya Çirkin, yetkililerden de yardım bekliyor.

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Yeşilçam'a geldiğinde çok sıkıntılar çektiğini söyleyen Ziya Çirkin, "Yeşilçam'a gelmeden önce Okmeydanı, Topkapı, Aksaray, Beşiktaş orada yattım, kalktım. Dışarıda, orada burada yattım. Baktım çaresizim, açım, susuzum direk Taksim'e geldim. Oradan da artistlerin bulunduğu yeri sordum orayı bana tarif ettiler. Buraya Yeşilçam'a geldim. Sonra da baktım gençlik yıllarının artistleri var. Bazısıyla konuşmuşluğumuz var, sevdiklerimiz var. Allah razı olsun biri orada tuttu bir filme çağırdı. Oradan sonra bir filme gittim. O gün, bugündür figüranlık yaptım. Zamanında sokaklarda yattım" ifadelerini kullandı.

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"ALLAH RAZI OLSUN BİR ENGELLİ MAAŞI VERİYORLAR"

Geçimini 900 liralık engelli maaşı ile sağladığını belirten Ziya Çirkin, "Benim kalacak yerim yok. Kimsem yok, babam yok. Yani Allaha şükür. Allah'a dua ediyorum, içkim yok, kumarım yok. Kendi halinde bir insanım. Kimseye bir zararım yok, kimseye bir kötülüğüm olmadı. Çocuk yaşımdan beri kuşa bile zarar vermemişim. Ben kendi halimde bir insanım. Benim akrabalarım var, emmilerim var, dayılarım var. Ben arasam onlar beni arıyor, ben aramazsam onlar da beni aramıyor. Ondan sonra buranın temizliğini yapıyorsam burada kalıyorum."

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"Burada yatıp kalkıyorum, başka kalacak yerim yok. Ne yapayım? Kimseye boyun eğmiyorum. Önceden caddede müzik çalıyordum, ekmeğimi kazanıyordum onu da yasak ettiler. Artık o işi de yapamıyorum. Allah razı olsun devlet babadan işte bana bir engelli maaşı veriyorlar. 900 lira maaş veriyorlar. Akli dengem biraz zayıftır. Kafam gidip, geliyor yani. Bazen kimseyi hatırlamıyorum. Yani sinirlendiğim zaman kendimi kaybediyorum" şeklinde konuştu.

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TGRT Haber'de yayınlanan Ziya Çirkin'in hikayesi, Beyoğlu Belediyesini de harekete geçirdi. TGRT Haber yayınına canlı bağlanan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, emektar oyuncuya yardım sözü verdi. Maddi ve manevi olarak Ziya Çirkin'in yanında olacaklarını söyleyen Yıldız, "Filmlerde yeniden oynamak istiyorsa yapımcı arkadaşlarımız var kendileri ile irtibata geçeriz."

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah yaşlılığın da hayırlısını nasip etsin. 35 yaşında bekar biri olarak bu tarz hayatları gördüğüm zaman aile kavramının önemini daha iyi anlıyorum. Mutsuz evlilikler ile yalnız yaşlanan ve unutulanlar arasında sıkışıp kalmış gibiyim.

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