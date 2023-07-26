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  4. Yeşilçam'ın ünlü aktörü Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Acı haberi menajeri duyurdu! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı?

Yeşilçam'ın ünlü aktörü Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Acı haberi menajeri duyurdu! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı?

26.07.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu, şair, tiyatro yazarı ve yönetmeni Yılmaz Gruda'dan bugün acı haber geldi. Yılmaz Gruda, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi. Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda hayata gözlerini kapadı.

Vefat haberini, Gruda'nın menajeri Tümay Özokur sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Ünlü sanatçı 13 Temmuz'da 94. yaşını kutlamıştı.

TÜMAY

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.

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1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

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Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir.

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Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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