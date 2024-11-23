Yeşilçam’ın usta isimlerinden Samim Meriç hayatını kaybetti

'Tatar Ramazan’, 'Beklenmeyen Misafir’, ‘Düşler De Ölür’ ve ‘Ağlama Sevgilim’ gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Samim Meriç hayatını kaybetti. Aralarında Yılmaz Güney, Nebahat Çehre ve Kadir İnanır’ın da bulunduğu pek çok isimle kamera karşısına geçen usta oyuncu Samim Meriç hayata veda etti. 84 yaşında yaşamını yitiren Meriç'in acı kaybı yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu.

SENDİKADAN AÇIKLAMA: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Oyuncular Sendikası, Samim Meriç'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli meslektaşımız Samim Meriç hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

SAMİM MERİÇ KİMDİR?

1940 yılında Çorlu'da dünyaya geldi. 1960'lı yıllardan itibaren başladığı sinema serüveninde onlarca filmde rol aldı. Sonrasında senarist, yapımcı ve yönetmen olarak da sinemaya katkıda bulundu. İzleyenler onu Tatar Ramazan filminde oynadığı Abidin Ağa karakteriyle hatırlıyor.