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  4. Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

13.12.2023 12:39 | Son Güncelleme:
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Türk sinemasına yıllarca emek veren ünlü yönetmen Yılmaz Atadeniz yaşamını yitirdi. Atadeniz 91 yaşındaydı.

Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın bir ustası daha yaşamını yitirdi. Ödüllü yönetmen Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sarıyer Eftal Hastanesi’nde 1 haftadır tedavi gören Yılmaz Atadeniz’in kızı Işık Atadeniz "Babama Covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" dedi.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Usta yönetmenin cenaze töreninin yarın yapılacağı, Aşiyan Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2015 yılında 34. İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü’ne layık görülen Yılmaz Atadeniz’in “Türk sinemasını tür sinemasına çeviren adam” olarak sinemaya büyük emekleri bulunuyordu.

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