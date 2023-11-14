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  4. Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın kızının mesleğini duyanlar şaştı kaldı! Elinde silahla poz verdi

Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın kızının mesleğini duyanlar şaştı kaldı! Elinde silahla poz verdi

14.11.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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Yeşilçam’da sayısız filmde rol alan ve güzelliği ile hafızalara kazınan Ahu Tuğba’nın son hali sık sık gündem oluyor. Adeta yıllara meydan okuyan başarılı ismin kızı gündem oldu. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Calvin’in mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Ahu Tuğba yıllara meydan okuyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ahu Tuğba birçok başarılı yapımda rol almıştı. Tuğba’nın kızı güzelliğiyle adeta büyüledi.

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Şimdilerde 68 yaşında olan Ahu Tuğba İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. 1970'lerin sonlarından itibaren Türk sinemasında tanınmaya başladı.

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1980'lerin başlarında üne kavuşan güzel oyuncu Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço gibi oyuncularla beraber rol aldı.

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1991 yılında Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile evlenen Tuğba'nın bir kızı oldu.

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1993 yılında dünyaya gelen Anjelik Calvin Florida'da eğitim aldı.

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Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi.

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Polis akademisinden silah, yakın dövüş gibi eğitimler alan Anjelik Calvin, 2019'da özel harekat polisi oldu.

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Kızıyla birlikte yaşamını ABD'de sürdüren Tuğba, sosyal medya hesabından kızının elinde silahla çekilen fotoğrafını yayınladı.

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Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, Miami'de amiriyle ilk görevine çıktığı anları paylaşmıştı.

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