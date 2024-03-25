Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "Boğazda oluşan..."

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

"8 SAATİM HASTANEDE GEÇİYORDU"

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Filiz Akın son sağlık durumunu açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Akın, şunları ifade etti:

"Bence iyi haber! Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 8 saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum."









