Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal'a veda!

87 yaşındaki Rıza Pekkutsal, İzmir'de toprağa verildi. Kılınan cenaze namazının ardından Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rıza Pekkutsal için bugün Yaylacık Camii'nde düzenlenen cenazeye; kızı Funda Pekkutsal Karakuş, akrabaları, yakınları ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Pekkutsal'ın cenazesi, Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rıza Pekkutsal, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı 'Korkusuz Korkak' filmindeki 'memur', Kaygısızlar dizisindeki 'Hacı Gaffur', rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Pekkutsal ayrıca 20 plağa imza atmıştı.



