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Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal'a veda!

17.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sanatçısı Rıza Pekkutsal 87 yaşında vefat etti. Ünlü sanatçı için bugün İzmir Buca'da cenaze namazı kılındı. Rıza Pekkutsal, Eski Buca Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam oyuncusu Rıza Pekkutsal'a veda!

87 yaşındaki Rıza Pekkutsal, İzmir'de toprağa verildi. Kılınan cenaze namazının ardından Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rıza Pekkutsal için bugün Yaylacık Camii'nde düzenlenen cenazeye; kızı Funda Pekkutsal Karakuş, akrabaları, yakınları ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Pekkutsal'ın cenazesi, Eski Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rıza Pekkutsal, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı 'Korkusuz Korkak' filmindeki 'memur', Kaygısızlar dizisindeki 'Hacı Gaffur', rolleriyle hafızalara kazınmıştı. Pekkutsal ayrıca 20 plağa imza atmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Rıza Pekkutsal
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