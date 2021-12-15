Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un Bursa'da hayatını kaybeden oğlu Aydın Birsel'in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki yaşadığı apartmanın holünde ölü bulunan Aydın Birsel'in (54) cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamladı.

Yakın arkadaşı Semih Dalan tarafından teslim alınan Birsel'in cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Dalan, gazetecilere, Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu söyledi.

Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Birsel, acı haberini alınca inanamadığını dile getirdi.

Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yarın cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarlığının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da 'En kısa sürede mezarlığını tekrardan yapalım' demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz."

