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Yeşilgiresun Belediyespor lige katılmama kararı aldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 20.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı aldı.

Yeşilgiresun Belediyespor lige katılmama kararı aldı

Kulüp başkanı Kerim Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulunun gelecek sezon için değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Yeni sezon için ihtiyaç duyulan 5 milyon liralık kaynağa yeterli destek bulamadıklarını, bütçeyi oluşturamadıklarını ifade eden Aksu, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı aldıklarını aktardı.

Aksu, Süper Lig'de bulamadıkları sponsor desteğini bir alt ligde hiç bulamayacakları gerçeğinin ortada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece belediye ve yönetici arkadaşların katkılarıyla bu takımın Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde devam etme imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu bu ligde, federasyon tarafından sağlanan gelirler yok denecek kadar azdır. Bu olumsuz tablo karşısında, 8 yılda adeta çocuğumuz gibi büyüttüğümüz kulübümüzün lige devam etme imkanı bulunamadığından, gelecekte kulübümüzü daha büyük borç yükü altında bırakmamak için Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu, tüm alternatifleri değerlendirerek Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne katılmama kararı almıştır."

Aksu, bugüne kadar kulüp çatısı altında görev yapan yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik adamlar ve çalışanların yanı sıra takımlarını destekleyen Giresun halkına teşekkür etti.

2006 yılında kurulan ve üç sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden yeşil-beyazlı kulüp, geçen sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne düşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşilgiresun Belediyespor Türkiye Basketbol 1. Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok başarılı federasyon başkanı hiso bey beredesiniz acaba eskişehir giresun yakında kim bilir hangi takım iktidarın değnekçiliğini yapacağına görevini yap ve basketbolu ayakta tut
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