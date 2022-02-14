Yeşilin şifasını kahvaltılarınızdan eksik etmeyin: Ispanaklı krep tarifi

Peynir, zeytin, domates ve yeşilliklerle tüketildiğinde adeta bir lezzet bombası haline dönüşen hafif ve bir o kadar besleyici krepler için kolları sıvamak ister misiniz? Oldukça kısa sürede sofranızda yer alabilecek, sofranızı renklendirip damaklarınızı şenlendirecek ıspanaklı krep tarifimizi mutlaka tarif defterinize not edin. Hayat kurtarıcı yemekler listesinde ilk sıralara taşıyacağınız ıspanaklı krep tarifimiz sizlerle!
MALZEMELER
10 adet ıspanak yaprağı
2 yumurta
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
PİŞİRMEK İÇİN
SERVİS İÇİN
Kiraz domates
Salatalık
Ezine peyniri
HAZIRLANIŞI
Derin bir karıştırma kasesine oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtaları kırın.
İster mikser isterseniz tel çırpıcı yardımıyla tüm yumurtaları iyice karıştırın.
Çırpılan yumurtaların üzerine tuz ilave edin ve tel çırpıcıyla karıştırın. (Bu tarifi hem tatlı hem tuzlu olarak yapabilirsiniz. Eğer tatlı bir ıspanaklı krep yapmak isterseniz bu noktada tuz yerine 1 çorba kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz.)
Ardından zeytinyağını ilave edin.
Bütün sıvı malzemelerin iyi bir şekilde karıştığından emin olduğunuzda robottan geçirdiğiniz ıspanakları karışıma ekleyin.
Mikserle çırpma işlemini sürdürün.
Unu eleyerek yavaş yavaş eklemeye başlayın.
Spatula yardımıyla eklediğiniz unu karışıma yedirin.
Kek kıvamına gelen akışkan krep hamuru kısa bir süre dinlenirken pişirme aşamasına geçin.
Krep tavasını ocağa alın.
Ocağın altını orta seviyede açın.
Tereyağıyla hafif yağladığınız, ısınan tavaya bir kepçe ıspanaklı krep hamurunu döküp yayın.
Pişmeye başladığında göz göz olan krepin tersini çevirin.
Tüm krep hamuru bitene kadar pişirme işlemini bu şekilde sürdürün. (Her seferinde tavayı yağlayın.)
Pişen krepleri hamurlaşmaması için üst üst dizmeyin. Servis tabaklarına doğrudan aktarın.
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