Yeşilin şifasını kahvaltılarınızdan eksik etmeyin: Ispanaklı krep tarifi

Çırpılan yumurtaların üzerine tuz ilave edin ve tel çırpıcıyla karıştırın. (Bu tarifi hem tatlı hem tuzlu olarak yapabilirsiniz. Eğer tatlı bir ıspanaklı krep yapmak isterseniz bu noktada tuz yerine 1 çorba kaşığı toz şeker kullanabilirsiniz.)