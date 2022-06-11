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Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali başladı

11.06.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali başladı

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl 16'ncısı düzenlenen Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali başladı.

Yaklaşık 3 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılan Yeşilli ilçesinde, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Yeşillik Kaymakamlığı ve Yeşilli Belediye'since düzenlenen, 2 gün sürecek festivalin açılışı Gençlik Merkezindeki törenle gerçekleştirildi.

Burada bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, tarih ve kültür şehri Mardin'i ve yöresel ürünlerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Kirazın ilçenin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Demirtaş, "Bir taraftan da ürünün gelişmesi, ürünün artırılması açısından çok ciddi katkısı ve faydası oluyor. Bu etkinlik aracılığıyla kentimizi de tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise 22 yıl önce ilkini düzenledikleri festivalin salgın ve çeşitli nedenlerle bu yıl 16'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Mardin'in hak ettiği değere gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demir, şunları söyledi:

"Biz birliğin, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün ve medeniyetin beşiğiyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız kardeşliktir, birlik ve beraberliktir. Hep birlikte burada düzenlediğimiz etkinliklerin meyvesini aldık. Bugün artık şehrimizin namı ülke dışına taşımış. Mardin artık dünya çapında tanınan bir şehir."

Festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, ses yarışması kapsamında gençler şarkı söyledi, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ve çeşitli sanatçılar da konser verdi.

Festivale AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

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