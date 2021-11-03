"Yeşillik olmadan yaşayamam" diyenler buraya! İlk kez göreceğiniz yaratıcı salata tarifleri

Salata, sofraların vazgeçilmezi. Mevsim yeşillikleriyle hazırlanan, bol limonlu ve zeytinyağlı salataların lezzetine doyum olmuyor. Ancak bir süre sonra klasik salatalar sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Siz de sıradan olanın dışına çıkıp farklı tarifler denemek, ev halkını ve misafirleri şaşırtmak istiyorsanız, kolayca hazırlayabileceğiniz çok farklı salata tarifleri yazımızda.
Salata, yalnızca ana yemeklerin eşlikçisi değil, diyet yapanların da favori yiyeceği. Bir öğünde yalnızca salata yiyenler için klasik tarifler bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Sanılanın aksine, salata hazırlarken sıradan olanın dışına çıkmak aslında çok kolay. Klasik tariflere semizotu, kinoa, nar, şeftali, elma ve çilek gibi farklı tatlar ekleyerek siz de yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
MALZEMELER
100 gram semizotu
75 gram kırmızı kinoa
25 gram renkli biber
25 gram salatalık
25 gram mor lahana
50 gram çilek
Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Biberleri, salatalıkları ve mor lahanayı doğrayıp bir kaba alın.
Haşlayıp süzdüğünüz kinoayı sirke ve zeytinyağı ile birlikte karışıma ekleyin. Dilediğiniz kadar tuz ilave edin.
MALZEMELER
1 marul
1 yeşil elma
1 çay bardağı kuru üzüm
Ceviz içi
3 kereviz sapı
2 yemek kaşığı mayonez
1 çay kaşığı Dijon hardalı
HAZIRLANIŞI
Elmayı yarım ay şeklinde ince ince dilimleyin. Kararmaması için az miktarda limon suyunda bekletin.
Marul ve kereviz saplarını yıkayıp geniş bir kaseye doğrayın.
Mayonez, hardal, üzüm, elma, ceviz ve limon suyu ekleyip karıştırın.
MALZEMELER
1 demet roka
2-3 yaprak marul
3-4 dal taze nane
2-3 dal yeşil soğan
Ayıklanmış nar
7-8 adet ceviz içi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı limon suyu
HAZIRLANIŞI
Yeşillikleri bol suda yıkayıp süzün. Geniş bir kaseye doğrayın.
Üzerine nar ve ceviz içini ekleyin.
Zeytinyağını, nar ekşisi ve limon suyunu biraz tuz ve karabiber ile servis kasesine aldığınız salataya ekleyin.
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