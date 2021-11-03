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"Yeşillik olmadan yaşayamam" diyenler buraya! İlk kez göreceğiniz yaratıcı salata tarifleri

03.11.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yeşillik olmadan yaşayamam" diyenler buraya! İlk kez göreceğiniz yaratıcı salata tarifleri

"Yeşillik olmadan yaşayamam" diyenler buraya! İlk kez göreceğiniz yaratıcı salata tarifleri

Salata, sofraların vazgeçilmezi. Mevsim yeşillikleriyle hazırlanan, bol limonlu ve zeytinyağlı salataların lezzetine doyum olmuyor. Ancak bir süre sonra klasik salatalar sıkıcı olmaya başlayabiliyor. Siz de sıradan olanın dışına çıkıp farklı tarifler denemek, ev halkını ve misafirleri şaşırtmak istiyorsanız, kolayca hazırlayabileceğiniz çok farklı salata tarifleri yazımızda.

Salata, yalnızca ana yemeklerin eşlikçisi değil, diyet yapanların da favori yiyeceği. Bir öğünde yalnızca salata yiyenler için klasik tarifler bir süre sonra sıkıcı olabiliyor. Sanılanın aksine, salata hazırlarken sıradan olanın dışına çıkmak aslında çok kolay. Klasik tariflere semizotu, kinoa, nar, şeftali, elma ve çilek gibi farklı tatlar ekleyerek siz de yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

ÇİLEKLİ KİNOA SALATASI

MALZEMELER

  • 100 gram semizotu

  • 75 gram kırmızı kinoa

  • 25 gram renkli biber

  • 25 gram salatalık

  • 25 gram mor lahana

  • 50 gram çilek

  • Zeytinyağı

  • Balzamik sirke

HAZIRLANIŞI

  • Biberleri, salatalıkları ve mor lahanayı doğrayıp bir kaba alın.

  • Haşlayıp süzdüğünüz kinoayı sirke ve zeytinyağı ile birlikte karışıma ekleyin. Dilediğiniz kadar tuz ilave edin.

  • Servis kasesine temizlenmiş semizotlarını alın, üzerine kinoalı karışımı ve kestiğiniz çilekleri yerleştirip isteğe göre limon veya nar ekşisi ile servis edebilirsiniz.

WALDORF SALATASI

MALZEMELER

  • 1 marul

  • 1 yeşil elma

  • 1 çay bardağı kuru üzüm

  • Ceviz içi

  • 3 kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı mayonez

  • 1 çay kaşığı Dijon hardalı

  • Yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI

  • Elmayı yarım ay şeklinde ince ince dilimleyin. Kararmaması için az miktarda limon suyunda bekletin.

  • Marul ve kereviz saplarını yıkayıp geniş bir kaseye doğrayın.

  • Mayonez, hardal, üzüm, elma, ceviz ve limon suyu ekleyip karıştırın.

  • Servis tabağına aldığını karışıma bir tutam tuz ekleyip servis edebilirsiniz.

NARLI CEVİZLİ ROKA SALATASI

MALZEMELER

  • 1 demet roka

  • 2-3 yaprak marul

  • 3-4 dal taze nane

  • 2-3 dal yeşil soğan

  • Ayıklanmış nar

  • 7-8 adet ceviz içi

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Yeşillikleri bol suda yıkayıp süzün. Geniş bir kaseye doğrayın.

  • Üzerine nar ve ceviz içini ekleyin.

  • Zeytinyağını, nar ekşisi ve limon suyunu biraz tuz ve karabiber ile servis kasesine aldığınız salataya ekleyin.

  • Aynı tarifi nar yerine şeftaliyle de deneyebilirsiniz.
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