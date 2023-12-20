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  4. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş'a silahlı kişilerce saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş'a silahlı kişilerce saldırı! Hastaneye kaldırıldı

20.12.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı. Ulaş'ın otopark işletmecileri ile çıkan tartışmanın ardından vurulduğu öğrenilirken saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş'a silahlı kişilerce saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş ile kulüp binası altında bulunan esnaflarla kira konusunda toplantı yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Toplantı sırasında otopark işletmeciliği yapan kişiler ile Ulaş arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada otopark işletmecisinin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişi yanında bulunan silah ile Ulaş'a ateş etmeye başladı.

KULÜP ÇALIŞANLARI POLİSİ ARADI

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Silah seslerini duyan kulüp çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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Ayağından yaralanan Ahmet Ulaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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