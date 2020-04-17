YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyesi maske ve broşür dağıtıyor

Yeşilyurt Belediyesi maske ve broşür dağıtıyor

MALATYA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske ile 14 kuralın yer aldığı el broşürlerinin dağıtımına başladı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü önü, Sıtmapınarı Polis Evi Karşısı ve MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları önüne kurduğu Maske Dağıtım Standında vatandaşlara maske ve broşür dağıttıklarını söyledi.Maskelerin üretiminin yapıldığı 2.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske ile 14 kuralın yer aldığı el broşürlerinin dağıtımına başladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü önü, Sıtmapınarı Polis Evi Karşısı ve MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binaları önüne kurduğu Maske Dağıtım Standında vatandaşlara maske ve broşür dağıttıklarını söyledi.
Maskelerin üretiminin yapıldığı 2. Organize Sanayi’deki fabrika alanını ziyaret eden Başkan Çınar, gönüllü olarak üretim yapan çalışanlara teşekkürlerini sundu.
“175 bin adet maske dağıttık”
Üretilen maskelerin dağıtımına başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla maske satışı yasaklandı ve hükumetimiz vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapmaktadır. Bizlerde Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın maske ulaşımını kolaylaştırmak adına 2.Organize Sanayi Bölgemizde ki bir fabrikada üretimine destek verdiğimiz maskeleri ilk olarak pazar yerlerinde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza dağıttık. Bugünden itibaren de ilçemizin üç farklı noktasına kurduğumuz maske dağıtım standlarında üzerinde ‘Evde Kal, Sağlıkla Kal’ yazılı ücretsiz maskelerimizi halkımıza ulaştırmaktayız. Bununla birlikte korona virüs salgınından uzak durmak için Cumhurbaşkanlığımızın talimatını yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 altın kuralın yer aldığı el broşürlerini halkımıza dağıtıyoruz. Bugüne kadar 175 bin adet maskeyi ücretsiz bir şekilde halkımıza ulaştırdık. İhtiyacı olan her vatandaşımıza maske tedarik etmek için elimizden geleni yapmaktayız. Virüse karşı her türlü önlemi almaya devam edeceğiz. Maske üretimini büyük bir fedakarlık ve özveriyle yürüten fabrika sahiplerine ve çalışanlarına şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya maske üretiminde merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi önünde kurulan standı ziyaret ederek vatandaşlara maske ile 14 kuralın yer aldığı el broşürlerini dağıtımı yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirdikleri hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin 'Anne sana hiç dokunamayacak mıyım?' Koronavirüsü bir de onlardan dinleyin
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Malatya Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:41
Öğle
12:31
İkindi
16:13
Akşam
19:12
Yatsı
20:33

Malatya Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Akademi Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Gedik Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya'da çay ocakları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Malatya’da gıda denetimleri arttırıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.