Yeşilyurt Belediyesinden uzaktan eğitim

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmet veren Kültür ve Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik uzaktan eğitim sistemine başladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesine bağlı Kültür ve Gençlik Merkezlerinde görevli öğretmenler, görüntülü olarak ders programlarına devam ederken, öğrencilerde istedikleri soruları canlı yayında branş öğretmenlerine iletebiliyorlar. Başkan Çınar, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; korona virüs tehdidine karşı her alanda önlemlerimizi alırken, ilçe genelinde hizmet veren eğitim merkezlerimizden faydalanan öğrencilerimizin derslerinin yarım kalmaması için uzaktan eğitim sistemini uygulamaya karar verdik. Öğrencilerimiz, web tabanlı online eğitim sistemi yöntemiyle evlerinden görüntülü arama yoluyla öğretmenlere ulaşıp ders programlarına devam edebilecek. Uzaktan eğitim programına verdikleri destek ve katkıdan dolayı Eğitim Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak hiçbir hizmet alanımızda boşluk bırakmadan bu zorlu süreci atlatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve yeni önlemlerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimiz yeter ki evlerinden çıkmasınlar, bizler onların hayatlarını kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



