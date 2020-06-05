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Yeşilyurt Belediyespor lige başlama mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ’Sadece kısa bir ara, kaldığımız yerden devam edeceğiz’ mesajı verdi.Turuncu yeşillilerin çalışmalarına gelecek hafta başlamayı planladığı belirtildi.Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3.Ligin başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasının ardından saha çalışmalarına başlama programını netleştirdi.Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı.

Yeşilyurt Belediyespor lige başlama mesajı

TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, ’Sadece kısa bir ara, kaldığımız yerden devam edeceğiz’ mesajı verdi.
Turuncu yeşillilerin çalışmalarına gelecek hafta başlamayı planladığı belirtildi.
Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3.Ligin başlama tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasının ardından saha çalışmalarına başlama programını netleştirdi.
Koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ligler ertelenmeden önce 28 haftalık süreçte 30 puanla 15.sırada yer alan turuncu yeşilliler, liglerin süresiz askıya alınmasının ardından izne ayrılmıştı. Malatya ekibinde futbolcular ve teknik heyet hazırlanan program kapsamında bireysel antrenmanlarına devam ederken, saha çalışmalarının ise önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.
Malatya temsilcisi 3.Grup’ta 28 haftada topladığı 30 puanla 15.sırada yer alıyor. Ligler ertelenmeden önce çıkışa geçen ve düşme hattından uzaklaşan turuncu yeşilliler, grupta oynadığı 28 karşılaşmada 7 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. Grup’taki son 3 maçında 7 puan toplayan turuncu yeşiller, 28 karşılaşmada rakip ağları 28 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü.
Bu arada Yeşilyurt Belediyespor Kulübü sosyal medya hesabından asker selamlı fotoğrafla bir paylaşım yaparak, ’Sadece kısa bir ara, kaldığımız yerden devam edeceğiz’ mesajı verdi.

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