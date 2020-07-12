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Yeşilyurt Belediyespor transfere hızlı girdi

MALATYA HABERLERİ  | 12.07.2020 09:37 | Son Güncelleme

3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor iç ve dış transferde attırdığı imzalarla adeta gövde gösterisi yaptı.Sezonu 30 puanla 15.

Yeşilyurt Belediyespor transfere hızlı girdi

3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor iç ve dış transferde attırdığı imzalarla adeta gövde gösterisi yaptı.
Sezonu 30 puanla 15. sırada tamamlayan turuncu yeşilliler yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Malatya ekibi dış transferde golcü futbolcu Ebubekir Yardım ile orta saha oyuncusu Seyit Ahmet Han’ı renklerine bağladı.
Yeşilyurt Belediyespor iç transferde ise defans oyuncusu Erhan Gözetlik ile orta saha oyuncuları Timur Çakıroğulları ve Ali Kemal Başaran ile nikah tazeledi.
Geçen sezonu Meskispor’da geçiren Ebubekir Yardım imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, tekrar Malatya’ya döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
En son 1922 Konyaspor’da forma giyen Seyit Ahmet Han ise hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Yeşilyurt Belediyespor transfere hızlı girdi

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