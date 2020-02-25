YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi

Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi

MALATYA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

TFF 3.Lig 3.

Yeşilyurt Belediyespor’un 5 haftalık galibiyet özlemi

TFF 3.Lig 3. Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Nevşehir Belediyespor karşısında aldığı beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Turuncu yeşilliler son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında 2-1’lik son uçla Somaspor karşısında almıştı.
Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde 7 müsabakaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor, hedeflediği puan barajına ulaşamayarak küme düşme hattından uzaklaşamadı. Malatya ekibi 25 hafta sonunda 22 puanla son sırada kendisine yer buldu.
Ligden düşmeme mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla bu hedefinin uzağında kaldı.
Son oynadığı maçta sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Malatya ekibi, puanını 22’ye yükseltmesine rağmen son sıradaki yerinden kurtulamadı.
Turuncu yeşilliler ligin 26. haftasında alt sıralardaki rakibi Modafen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Yeşilyurt Belediyespor bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Arzum Onan’ın ‘Kadın’ isimli kişisel sergisi Antalya’da

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Kış aylarında deri sağlığına dikkat

Malatya Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
12:45
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Huzur Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.