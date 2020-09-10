Yeşilyurt ‘Kent Belleği Müzesi’ açılmayı bekliyor

“Yeşilyurt’a verdiğimiz bir sözü daha gerçeğe dönüştürdük”

Geleneksel motiflerle tasarımı yapılan, etkileyici bir görüntüye sahip Kent Belleği Müzesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’lulara verdikleri bir sözü daha gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un tarihini ve medeniyetini gelecek nesillere taşınmasında müzecilik faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kültürel değerlerin muhafaza edilmesinde müzecilik faaliyetlerinin büyük önemi vardır. Yeşilyurt’u müzeler kenti haline dönüştürmek adına ilçemizin farklı bölgelerine, kültürel değerlerimizi ve tarihsel kimliğimizi ön plana çıkartacak müzelerin sayısını artırmaktayız. Malatya ve Yeşilyurt’umuzun sağlam temellere dayanan kent kültürünün geleceğe taşınması ve muhafaza edilmesi anlamında ciddi bir yatırımı Yeşilyurt’a kazandırdık. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan ‘Kent Belleği Müzesi’ projemizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hayata geçirdik. İç ve dış mimarisinde geleneksel desenlerin hakim olduğu, farklı müze odalarıyla bölgeye özel değerler katacağına inandığımız Kent Belleği Müzemizi yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Müzemizde Malatya’da yetişmiş, bu topraklara hizmetleriyle değer katmış olan başta şehitlerimiz olmak üzere siyasilerimiz, sanatçılarımız, yazarlarımız ve sporcularımızın resim ve bilgilerinin yer aldığı materyaller yerleştirdik. Malatya’yı farklı platformlarda başarıyla temsil eden bütün hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimizi iletirken, hayatta olanlara ise sağlıklı ömürler diliyorum. Kentlerin hafızasını yaşatmak ve geleceğe taşımak ileriki yıllardaki tarihimizin başlangıcı olarak görebiliriz. Çünkü bu topraklarda gerçekten çok değerli, saygı duyduğumuz isimler yetişti, bizlerde bu isimleri günümüzden geleceğe taşımak adına çok özel bir projeyi hizmete sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarımız hakkında detaylı bilgiler vermek üzere çok güzel bir oda oluşturduk. Bununla birlikte fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan çok kıymetli Malatya ve insan hayatını anlatan fotoğraflarda müzemize ayrı bir kıymet katmıştır. Her yönüyle etkileyici ve güzel bir tasarım altında yapımı tamamlanan müzemiz hizmete girdiği andan itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacağına eminim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Şimdiden Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

