Yeşilyurt’a 6 yılda 204 yeni park kazandırıldı

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Seyran Mahallesinde hizmete giren park alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Seyran Mahallesinde yapımını tamamladığımız park alanımız modern ve nezih alanlarının yanı sıra aydınlatmaları ve yeşil alanlarıyla bölgenin sosyal yaşamına canlılık kazandıracaktır. Son yıllarda ki yeşil alan ve park çalışmalarımızla ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 metrekareye yükselmesini sağlayarak, bu alanda da başarılı bir grafiğe ulaştık” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Mehmet Nogay’ın yanı sıra Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez ile birlikte iki dönümlük alan üzerinde yapımı tamamlanan park alanını inceledi.

“Mahallemize verdiği önemden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Seyran Mahallesine verdiği önem ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Seyran Mahalle Muhtarı Zihni Dönmez, “ Mahallemize dördüncü parkımızın kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Mahallemize verdiği önemden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın yolu açık olsun, onun her zaman yanındayız, var olsun ve işi rast gelsin” şeklinde konuştu.