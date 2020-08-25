Yeşilyurt’ta millet bahçesi ile doğal zenginlikler ön plana çıkacak

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin dev yatırımları arasında yer alan 1 milyon 350 bin metrekare alandaki ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin ikinci etabında inşaatı devam eden Millet Bahçesi, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel değerleri ile doğal zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak amacıyla yürütülen tanıtım projelerine büyük değerler katacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Türkiye’nin birçok kentinde hayata geçen ya da yapım aşamalarında olan Millet Bahçesi projesi, 320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Malatya’nın batıya açılan penceresi olan Yeşilyurt’ta vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem yatırımları arasında yer verdiği ‘Millet Bahçesi’ projesi, bölgenin sosyal, ekonomik ve turizm hayatına önemli değerler katacak şekilde tasarlanan ‘Beylerderesi Şehir Parkı’ projesinin ikinci etabında Yeşilyurt’lularla buluşacak.

Park alanında ki çalışmalar yoğunlaştırıldı

Yeşilyurt’un doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına büyük değerler katacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ile birlikte inşaat alanını gezip, çalışmaları yerinde inceledi.