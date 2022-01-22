Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaşımı "Nereden nereye" dedirtti! 52 kilo vermişti

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol alacak.

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor. Ünlü oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle sevenlerini mest etti. Bozoğlu paylaşımına "Şehladan geçme faslındayım, Melike’yi bulma yollarında" notunu düştü.

Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı.

Güzelliğiyle beğeni toplayan 47 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'na "Nereden nereye", "Çok güzelsin", "20 yıl geri gittiniz" yorumları yapıldı.



