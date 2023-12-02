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  4. Yeşim Ceren Bozoğlu setlere geri dönüyor! Merakla beklenen o diziye girdi

Yeşim Ceren Bozoğlu setlere geri dönüyor! Merakla beklenen o diziye girdi

02.12.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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Son dönemde verdiği kilolar ve iddialı tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu setlere geri dönüyor. Bozoğlu, Mehmet Barış Günger’in yazdığı, Çağrı Lostuvalı’nın yöneteceği heyecanla beklenen o dizinin kadrosuna dahil oldu.

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü. Zaman zaman değişimiyle sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun yeni projesi belli oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu 3

Yeşim Ceren Bozoğlu, Mehmet Barış Günger’in yazdığı, Çağrı Lostuvalı’nın yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevval Sam’ın ünlü sunucu “Verda Yaldız”, Caner Cindoruk’un Verda’yla sürpriz evlilik yapan iş insanı “Fikret Alabey”i canlandıracağı dizide Bozoğlu Fikret’in ablası “Yıldız” rolüne hayat verecek.

Yeşim Ceren Bozoğlu 2

Annesi Nurcihan abisinin evliliğine karşı çıkarken Yıldız da Verda ve ailesinin gelmesiyle iyice kalabalıklaşan evde yaşanan olayları kontrol etmeye ve denge kurmaya çalışacak. Çekimleri yakında başlayacak olan dizide usta tiyatrocu Melek Baykal “Cevale”, Oktay Çubuk ise “Taylan” rollerini canlandıracak.

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