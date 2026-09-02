Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde "Barbie Gamze" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem, Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Dizilerin ardından bir süre ortalarda görünmeyen İpek Erdem yurtdışına çıkarak Londra'ya yerleşmişti. 2024 yılında yeniden ülkeye dönen İpek Erdem daha önce verdiği bir röportajda "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı..." ifadelerini kullanmıştı.

EFSANE İSMİN KARDEŞİ ÇIKTI

Şimdilerde yeniden ekrana dönmeye hazırlanan ve Hamal dizisiyle anlaşmaya varan İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Taygun Erdem geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Erdem; ''Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM. O hâlâ bizim Barbimiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

İpek Erdem eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi.