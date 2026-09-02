MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteriyle hafızalarımıza kazınan İpek Erdem uzun bir aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor. Hamal dizisiyle anlaşmaya varan İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan ismin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde "Barbie Gamze" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İpek Erdem, Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede yer aldı.

Dizilerin ardından bir süre ortalarda görünmeyen İpek Erdem yurtdışına çıkarak Londra'ya yerleşmişti. 2024 yılında yeniden ülkeye dönen İpek Erdem daha önce verdiği bir röportajda "Belgesel projem Avrupa'da geçiyor. Yurt dışında teklifler gelmişti onları değerlendirdim. Dışarı çıkmak güzeldi. Buraya uzaktan bakmak yaradı..." ifadelerini kullanmıştı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı 1

EFSANE İSMİN KARDEŞİ ÇIKTI
Şimdilerde yeniden ekrana dönmeye hazırlanan ve Hamal dizisiyle anlaşmaya varan İpek Erdem'in bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı 2

Taygun Erdem geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Erdem; ''Yıllar önce bu ülkenin de Hayat Bilgisi dizisinde ünlenen bir "Barbie"si vardı. Kendisi benim kardeşim; İpek ERDEM. O hâlâ bizim Barbimiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı! Duyanlar şaştı kaldı 3

İpek Erdem eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk bölümün ardından TT oldu! ''Bu dizi hiç bitmesin'' İlk bölümün ardından TT oldu! ''Bu dizi hiç bitmesin''
Dilan Polat bebeğini kaybetti! İkinci kez düşük yaptıDilan Polat bebeğini kaybetti! İkinci kez düşük yaptı

Anahtar Kelimeler:
İpek Erdem hayat bilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.