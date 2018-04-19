MAGAZİN

Yeşim Salkım'dan eleştirilere çok sert cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

'Eğreti Gelin Ladik gişede çakıldı' yorumlar Yeşim Salkım'ı kızdırdı. Sevişme sahneleriyle gündem olan ünlü isim çok kızdı

Yeşim Salkım'dan eleştirilere çok sert cevap!

Başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerin yer aldığı Eğreti Gelin Ladik filmi 13 Nisan'da vizyona girdi. 34 salonda gösterime giren filmi ilk 3 günde sadece 796 kişi izledi, 10.745 TL'lik hasılat yaptı

Çok az kişi tarafından izlenen filme 'Eğreti Gelin Ladik gişede çakıldı' yorumları yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Yeşim Salkım gelen eleştirilere çok sert cevap verdi.

'VARSIN FİLM GİŞEDE ÇAKILSIN, AHLAKTA AYAKTAYIZ'

'Biz festival filmi çektik' diyen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına şunları yazdı:

"Varsın gişede çakılsın ahlakta dimdik ayaktayız çok şükür. Sinema sanatı bilmeyen hadsizlere cevaben bu; siz kim film eleştirmeni olmak kim, gitseniz ne yazar?

'YORMAYIN O FINDIK BEYNİNİZİ'

Sizin gibilerin bu konuda bilgisi uyduruk aşk dizilerinden öteye gitmeyeceğinden yormayın o fındık kıvamında beyninizi, yazık zaten işlevi yok haydi."

Öte yandan filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' demişti.

Bu açıklama uzun süre konuşulmuştu.

Yeşim Salkım'ın cesur sahneleri fragmana damga vurmuştu.

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Yeşim Salkım yeşim salkım sevişme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaşlı bir kadının soyunup sevişmesi ayıp utanç verici . torunu olacak yaşta . sokaktan geçen biriyle seviştim diye öğünüyor . çok ayıp .
he he çok ahlaklı bi film olmuş duyanda “çağrı’ filminde oynadı sanır
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