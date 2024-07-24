Yeşim Salkım dondurmanın topunun fiyatını açıkladı, CHP'li belediyelere patladı! Bodrum, Çeşme...

Şarkıcı Yeşim Salkım tatil beldelerindeki artan fiyatlara isyan etti. Sert çıkışlarıyla tanınan şarkıcı "Arkadaşlar çok açık söylüyorum sözüme güvenin, Bodrum bitmiş bir gün su bir elektrik kesintisi bitmek bilmiyor. İş yerleri büyük sıkıntıda para yok, herkes iş bırakıyor. Pahalılık geç o zaten korkunç da yollar her yer kazılmış, yeni gelen başkan yaşı küçük ya heyecanlı hemen yapayım demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu" diyerek isyan etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i etiketleyen şarkıcı "Bu arada anlıyoruz ki sadece Bodrum değil her yer berbat sayın Mehmet Şimşek" dedi.

"Dondurmanın topu 150 TL bilmem biliyor musunuz yoksa size dondurma yasak mı? Bizi geçtim de çocuk çocuk yiyor bunu ay pardon yani eskiden yiyordu?" diyerek sitemine devam etti.

"HEPİNİZ AYNISINIZ..."

Yeşim Salkın bunla da kalmadı CHP'li belediyeleri de şu sözlerle suçladı:

"Gelelim CHP belediyelerine kardeşim siz hepiniz aranızda anlaşma mı imzaladınız milleti Atatürk bahanesiyle kandırıp tembellik etmeye bezdik be biriniz de çalışın! Konserlere döktünüz paraları şimdi para yok iş bilmiyor diyemiyorsunuz da kasa boş diyorsunuz! Hepiniz aynısınız hepiniz parti falan geçiniz bunları hepsi aynı bunların ülkesini değil hepsi cebini düşündü yıllardır..."